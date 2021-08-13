Ali İhsan Kabakcı, Jimnastik'de Türkiye 3.sü olan sporcuyu ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali İhsan Kabakcı, Jimnastik'de Türkiye 3.sü olan sporcuyu ağırladı

Ali İhsan Kabakcı, Jimnastik'de Türkiye 3.sü olan sporcuyu ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından Mersin'de yapılan Parkur Türkiye Şampiyonasında Serbest Parkurda Türkiye üçüncüsü olan sporcu Murat Ekeroğlu ile antrenörü İbrahim Bilgin, şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından Mersin'de yapılan Parkur Türkiye Şampiyonasında Serbest Parkurda Türkiye üçüncüsü olan sporcu Murat Ekeroğlu ile antrenörü İbrahim Bilgin, şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Serbest Parkur Şampiyonasında Kayseri'nin ilk derecesini kazandıran Jimnastik Sporcusu Murat Ekeroğlu sevincini Kabakcı ile paylaştı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İl Müdürü Kabakcı; sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali İhsan Kabakcı, Jimnastik'de Türkiye 3.sü olan sporcuyu ağırladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:59:14. #1.15#

title