Ali Ekber Yıldırım: Dünya 2008 benzeri bir gıda krizi ile karşı karşıya, ülkeler kendi insanları için stok yapmaya başladı
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Murat Sabuncu'ya günlerdir tartışma konusu olan ayçiçek yağındaki stokun yeterli olup olmadığını, ayçiçek yağının ülkedeki ekonomi manzarasına ilişkin ne ifade ettiğini, gıda fiyatlarının ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceğini yorumladı.
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Murat Sabuncu'ya günlerdir tartışma konusu olan ayçiçek yağındaki stokun yeterli olup olmadığını, ayçiçek yağının ülkedeki ekonomi manzarasına ilişkin ne ifade ettiğini, gıda fiyatlarının ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceğini yorumladı.
DailyMotion.com / Güncel