Ali Ece'den Fenerbahçe taraftarına tezhürat önerisi: Paslaşa paslaşa gelin çocuklar, golleri atın dönün çocuklar
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Ali Ece'den Fenerbahçe taraftarına tezhürat önerisi: Paslaşa paslaşa gelin çocuklar, golleri atın dönün çocuklar

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Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'ye ünlü yorumcu Ali Ece'den övgü geldi. Ece, "34. dakikada Fenerbahçe'nin topa sahip olması yüzde 73 ve bir çok da pozisyon üretebiliyorsun. Budur güçlü oyun" derken Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların artık, "Paslaşa paslaşa gelin çocuklar, golleri atın dönün çocuklar" tezahüratı yapması tavsiyesinde bulundu.

Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1'le geçerken özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu futbol beğeni topladı. Ünlü yorumcu Ali Ece, TRT Spor'da sarı-lacivertlilerin futbolunu değerlendirirken taraftarlara bir de tavsiyede bulundu.

Ali Ece, TRT Spor'da yaptığı değerlendirme şöyle:

"KADIKÖY FUTBOLUNDAN BEKLENEN BU"

"Ben ortaya bunu tek başıma atmadım. Uğur Meleke ve Mehmet Demirkol gibi Fenerbahçe taraftarları da bunu söylüyor. Kadıköy'de Fenerbahçe'den bir güçlü oyun beklentisi var. Bu nedir biliyor musun? 34. Dakikada Fenerbahçe'nin topa sahip olması yüzde 73 ve bir çok da pozisyon üretebiliyorsun. Budur güçlü oyun. Fenerbahçe tribünlerinde genellikle 'Vura vura kıra kıra' yani çok mücadele edin çocuklar tezahüratı vardı. Fenerbahçe'nin artık oyunu itibarıyla şunun zamanı geldi, paslaşa paslaşa gelin çocuklar, golleri atın dönün çocuklar. İşte Kadıköy futbolundan beklenen bu."

Ali Ece'den Fenerbahçe taraftarına tezhürat önerisi: Paslaşa paslaşa gelin çocuklar, golleri atın dönün çocuklar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:44:09. #1.14#
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