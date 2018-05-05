Ali Dumankaya: "Beklenilen Teşviklerin Yapılması Sektöre İvme Katar"

DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Ekim'e kadar konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranın yüzde 8'e, tapu harcı oranın da yüzde 4'ten 3'e inmesi ile ilgili, "Beklenilen teşviklerin yapılması sektöre ivme katar" dedi.

DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Ekim'e kadar konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranın yüzde 8'e, tapu harcı oranın da yüzde 4'ten 3'e inmesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Dumankaya, "Konut kredi faizlerinin gelir vergisi matrahından düşürülmesi ile ilk defa konut alana sağlanacak imkan halen beklediğimiz önemli bir adım olacak. TÜİK verilerine göre Türkiye'de her yıl 600 bin konut ihtiyacı oluyor. Hükümetimizin KDV ve harçlarda sağlayacağı teşvikler vatandaşlarımızın konut alımında elini kolaylaştıracak. Hem sektörümüze hem de son kullanıcıya sağlanacak bu destek sayesinde farklı gelir gruplarındaki vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmak istiyoruz. Sadece konut alımında değil ticari gayrimenkullerin satışında da KDV oranının yüzde 8 olması hem yatırımcı hem de sektörün hareketliliği bakımından önemli bir beklenti. Bununla birlikte sektör olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak 15 maddelik KHK'nin de çıkmasını bekliyoruz. Bu sayede 2018 yılında da inşaat sektörünün ülkemizin kalkınmasına ve ekonominin büyümesine katkısı artarak devam edecektir' dedi. - İSTANBUL