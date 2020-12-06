Ali Çetin: 8 pozisyona girdik, gol atamadık
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Ali Çetin: 8 pozisyona girdik, gol atamadık

06.12.2020 22:14 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:18
Ali Çetin: 8 pozisyona girdik, gol atamadık

Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, "Top sevmedi mi sevmiyor.

Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, "Top sevmedi mi sevmiyor. 8 pozisyona girdik, gol atamadık. Rakibimizi tebrik ediyoruz" dedi.

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Çetin, "Fenerbahçe'ye karşı canla başla mücadele eden bir Denizlispor vardı. Top sevmedi mi sevmiyor. 8 pozisyona girdik, gol atamadık. Bir tane bariz bir penaltımız verilmedi. Birinci penaltıyı atamadık. Öyle bir şanssızlık yaşadık. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren farklı bir Denizlispor izleteceğiz" ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın ilk yarısında protokol tribününde yaşanan gerginlikle ilgili gelen soruya yanıt veren Ali Çetin, "Çok önemli bir sorun yoktu aslında. Her iki tarafın da heyecanından dolayı... Birkaç gündür bir tweet meselesi var. Ondan dolayı her iki tarafta bir gerginlik var. Çok kırıcı ve rencide edici bir olay yaşanmadı" dedi.

Hugo Rodallega'nın 2'nci yarıdaki pozisyonunun penaltı olduğunu kaydeden Çetin, "Hatalı kararlarda federasyon zaten gerekli şeyleri yapıyor. Bununla ilgili bir yorum yapmamız doğru olmaz. Rodallega'nın pozisyonu çok net penaltı. İncelemesi yapıldıktan sonra, federasyonumuz gereğini yapar" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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