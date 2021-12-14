Ali Çamlı: "Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil" - Haberler Spor
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Ali Çamlı: "Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil"

Ali Çamlı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Beşiktaş deplasmanında alınan yenilgiyi telafi edecek güce sahip olduklarını ifade etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Beşiktaş deplasmanında alınan yenilgiyi telafi edecek güce sahip olduklarını ifade etti.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, " Onur Bulut'un sakatlanması oyunu başka bir tarafa çekti. Yapılacak her şeyi yaptı takımımız. Oynadığımız takım Beşiktaş. Bu takım karşısında elimizden geleni yaptık. İki gol attık iki kez öne geçtik. Üstünlüğümüzü koruyamadık. Seyirci baskısı da oyunu etkiledi. Puan için geldik ama skoru koruyamadık. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Seyir zevki yüksek maçta puan alamadık. Hiçbir şeyin sonu değil" dedi.

Hakem Ali Şansalan'ın yönetimi ile ilgili olarak da konuşan Ali Çamlı, "Hakem, seyirci baskısına rağmen güzel bir yönetim gösterdi. Skora tesir eden bir hatası olduğuna inanmıyorum" dedi. - KAYSERİ

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