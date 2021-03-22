Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Aksaray Merkez İlçe Kongresinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü'de yer alan habere göre, Babacan, Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gece yarısı görevden alınmasına tepki gösterdi.

Babacan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ekonomik reform paketini açıkladıklarından sonra sormuştuk. 'Merkez Bankası'nın bağımsız çalışmasına müsaade edecek misiniz?' demiştik. Hani ekonomik reform diyorsunuz da, ekonomide kurallı yönetim çok önemlidir, kurumların gücü çok önemlidir. Bu alınan kararla gördük ki, hayır… 'Bağımsız çalışamaz' diyorlar.

"130 MİLYAR DOLAR NE OLDU?"

Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını bunlar çarçur etti. Hatta bir rivayet vardır ki; bu ayrılan Merkez Bankası Başkanımız, 'Ya şuna bir bakın, ne oldu?' diye… Tabi devlet geleneğinden gelen, devletin sahip olduğu her şeyin aslında millete ait olduğunu bilen değerli bürokratlarımızda bu kaygı vardır hep. 'Bu 130 milyar dolar yok ama nereye gitmiş?' diye. Bununla ilgili yapılan bir çalışma neticesinde de bu kararın alınmasıyla ilgili bir rivayet var. Doğru, yanlış bilmeyiz ama doğruysa da ben şaşırmam.

"DIŞ GÜÇLERİN DEĞİL SİZİN OYUNUNUZ"

Dün geceden itibaren uluslararası finans piyasaları açılmaya başladı. Ne oldu? Kur arttı mı? Arttı. Türkiye'nin dış borçlanma faizleri arttı mı? Arttı. Demek ki bu alınan karar yanlış bir karar. Şimdi diyorlar ki, 'İşte bak, yine bize karşı bir oyun. İşte yine Türkiye saldırı altında. Dış güçler, şunlar, bunlar'… Siz bunu geçin ya. Gün gibi açık, siz bu kararı karanlıkta alsanız da millet bunun ne olduğunu gün gibi açık görüyor. Bu kararı aldınız, öyle 'dış güçlerin oyunu moyunu' değil; bu oyunu bu ülkeye siz oynuyorsunuz. Dışarlarda aramayın bunun sebebini. Yanlış bir karar aldınız, onun da bedelini yine 84 milyon insan ödüyor.

"KUR ARTIŞI ZENGİN İLE FAKİR ARASINDAKİ SERVET FARKINI ÇOĞALTIYOR"

Hem faiz arttı hem kur arttı. Bu olanlardan kim mutlu oluyor? Türkiye'de kur artınca ve faiz artınca mutlu olan bir azınlık var. Bunlar kimler? Faizde parası olanlar ve dövizi olanlar. Her kur artışında her döviz artışında bu ülkenin zenginiyle yoksulu arasındaki gelir dağılımı artıyor, servet farkı çoğalıyor. Bu aldığınız kararlar, yaptığınız yanlışlar, memleket için oynadığınız bu oyun; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor.

"ERDOĞAN BUGÜNLERDE DE ÇIKIP 'EKONOMİ BENİM ALANIM' DESİN"

Tüm bunların başımıza gelmesinin sebebi de çok açık. Bu yoksullaşmanın sebebi çok açık. Sayın Erdoğan'ın bir tezi var; son birkaç yıldır, hele hele biz ayrıldıktan sonra daha yüksek dilden bunu seslendirmeye başladı. Tabi biliyorsunuz, kendi alanı ekonomi… Son günlerde gerçi bunu duymuyoruz. İşler iyiyken çıkıp, 'Benim alanım ekonomi' diyordu. Bugünlerde de çıkıp söylesin bir ne olur… 'Benim alanım ekonomi' desin de bu işin gerçek sorumlusunun kim olduğunu hep beraber anlayalım. Öyle bir Merkez Bankası Başkanı'nı al, birisi götür, onu götür'… Buna gerek yok.

"BU KADAR ZOR MU BİR YANLIŞTAN DÖNMEK"

Daha üç gün önce sayın Erdoğan'ın önüne iki tane seçenek koydum. 'Ya bu milletten özür dile ya da Merkez Bankası'yla ilgili bir adım at' dedim. Sadece iki tane cevap seçeneği sunduk; gitti yine yanlış seçeneği işaretledi. Yazı tura atsan belki tutma ihtimali daha yüksek. Sayın Erdoğan bu milletten özür dilemedi, dileyemedi, gitti Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Bu kadar zor mu bir özür dilemek? Bu kadar zor mu bir yanlıştan dönmek? Bu inadı bırakın ya… Sizin inadınızın bedelini bu millet ödüyor.

"DAKİKA BİR, GOL BİR"

1 Mart'ta açıklan İnsan Hakları Eylem Planı… Sonradan öğrendik ki bu bir Avrupa Birliği projesiymiş, Avrupa Birliği'nden de fon alıyorlarmış bu iş için. 1 Mart da son kullanma tarihiymiş, onun için apar topar 1 Mart'ta bunu açıkladılar. Arkasından bir ekonomik reform paketi açıkladılar. Bu açıklamalardan sonra ne oldu? 'Acaba' dedi insanlar, 'akılları başlarına geliyor mu?' 'Acaba olanlardan bunlar ders aldı mı?' diye memlekette hafif de olsa bir iyimserlik havası esti. Fakat geçtiğimiz haftaya bakalım; cuma akşamı alınan kararlara, gecenin bir yarısı açıklanan kararlara bir bakalım. Dakika bir, gol bir.