Ali Akman kimdir, Ali Akman kaç yaşında, nereli ve Ali Akman mevkiisi ne?

Galatasaray, Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de harikalar yaratan Ali Akman'la anlaşmaya vardı. Yaşanan gelişme sonrası Ali Akman kimdir, Ali Akman kaç yaşında, nereli ve Ali Akman mevkiisi ne konuları araştırıldı.

Galatasaray, TFF 1.Lig'de harikalar yaratan golcünün işini bitirdi. Ali Akman, yeni sezonda sarı-kırmızılı forma için mücadele edecek. Peki, Ali Akman kaç yaşında, nereli ve Ali Akman mevkiisi ne konuları araştırıldı. Ali Akman kimdir,

ALİ AKMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Nisan 2002 (18 yıl yaşında), Yıldırım, Türkiye

Şu andaki takımı: Bursaspor (#18/ Forvet)

Katılma tarihi: Ağustos 2018 (Bursaspor)

Ali Akman, Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde attığı gollerle de dikkat çekiyor. U15, U16, U17 ve U18'de 36 maça çıkan Ali, 20 kez ağları havalandırdı. Türk futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden 18 yaşındaki golcü, 2021-22 sezonunda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu transfer düellosundan Aslan'ın galip ayrılmasının arkasında ise Ayhan Akman ile Fatih Terim'in iş birliği bulunuyor.

Geçen sezondan beri Bursaspor forması giyen Ali Akman, bu yıl 8 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. TFF 1. Lig'de gol krallığı yarışında da zirveyi Mehmet Akyüz'le paylaşan 18 yaşındaki santrfor, Bursaspor taraftarlarının da gözbebeği. Hayalinin Liverpool, B.Münih ve Barcelona gibi kulüplerde forma giymek olduğunu belirten genç oyuncu, Avrupa'dan da çok önemli golcüleri beğendiğini söyledi. Ali, "Agüero'yu çok beğeniyorum. Onun gibi 18 içinde iyi olduğumu söylüyorlar" dedi.