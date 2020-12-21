Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı
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Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı

21.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:04

Bu sezon Bursaspor'da gösterdiği performansla Avrupa takımlarının da dikkatini çeken Ali Akman'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız kaynaklı bir Twitter hesabı, genç oyuncunun 4,5 milyon euro karşılığında Salzburg'a transfer olduğunu yazdı ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman'ın adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Ali Akman'ın Bursaspor'la mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bursaspor, genç yıldız adayı ile 1 ay içinde sözleşme yenilemezse Bosman kuralları çerçevesinde genç yıldız istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

SAHTE HESAP ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fransız kaynaklı bir sosyal medya hesabı da bu bilgiyi fırsat bilip, "Salzburg, Bursaspor'dan Ali Akman'ı 4,5 milyon euro bonservis + %20 sonraki satıştan elde edilecek kârdan pay karşılığında transfer etti." şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu bilgi sosyal medyada hızla yayıldı.

Ancak sosyal medyadaki bu hesabın kurmaca haberler üreten bir oluşum olduğu ortaya çıktı.

Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı

Söz konusu hesap Mesut Özil'in Fenerbahçe ile haftalık 1907 euro karşılığında anlaştığını duyurmuştu. Ayrıca Advocaat'ın da Fenerbahçe ile anlaştığı için mevcut takımından ayrılacağını yazmıştı. Hesap ayrıca İtalya 3. Lig kulübü Scirocco'nun Gaziantep maçında Fenerbahçe kalecisi Oytun Özdoğan'ı izlediğini iddia etti.

Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı
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