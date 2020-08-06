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ALGSPOR, Milli kaleci Selda Akgöz'ü transfer etti

Önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil edecek olan Gaziantep ALGSPOR, Milli kaleci Selda Akgöz'ü transfer etti.

ALGSPOR, Milli kaleci Selda Akgöz'ü transfer etti
06.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:39

Önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil edecek olan Gaziantep ALGSPOR, Milli kaleci Selda Akgöz'ü transfer etti.

Yeni sezonda iki kulvarda mücadele edecek olan Gaziantep ALGSPOR, TFF Kadınlar 1. lig takımlarından Ataşehir'in ve A Milli Takımın 1. başarılı kalecisi Selda Akgöz'ü transfer etti.

Kulüp Başkanı Ali Gözcü, ligin başarılı kalecisi Selda'yı kadroya kattıklarını ve kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Gözcü, "Hedefimiz ülkemizi ve şehrimizi Avrupa'da başarıyla temsil etmek... Bu doğrultuda Ataşehir'in başarılı kalecisi Selda'yı kadroya kattık. Taraftarlarımız merak etmesin onları mutlu edecek transfer çalışmamız sürüyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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