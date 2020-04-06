Alfredo di Stefano'nun En İyi Anları Real Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri gösterilen Alfredo di Stefano unutulmaz anlarını sizler için derledik. Oyunculuk döneminde 1950 ve 60'larda İspanya ligi ve Avrupa kupalarını adeta domine eden takımın en büyük yıldızı olan di Stefano, teknik direktörlük döneminde unutulmaz günler geçirdi.

Real Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri gösterilen Alfredo di Stefano unutulmaz anlarını sizler için derledik. Oyunculuk döneminde 1950 ve 60'larda İspanya ligi ve Avrupa kupalarını adeta domine eden takımın en büyük yıldızı olan di Stefano, teknik direktörlük döneminde unutulmaz günler geçirdi. Kaynak: Dugout