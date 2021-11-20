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Alfonos Groenendijk: "Kaybetmeyi hak etmedik"

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Haberler | Spor

- Alfonos Groenendijk: "Kaybetmeyi hak etmedik" Antalyaspor Teknik Direktörü Alfonos Groenendijk, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kaçırdıkları gollere istinaden, "Golleri atmazsanız maalesef bu duruma düşebiliyorsunuz" dedi.

- Alfonos Groenendijk: "Kaybetmeyi hak etmedik"

HATAY - Antalyaspor Teknik Direktörü Alfonos Groenendijk, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kaçırdıkları gollere istinaden, "Golleri atmazsanız maalesef bu duruma düşebiliyorsunuz" dedi.

Süper Lig'in 13. hafta maçında evinde karşılaştığı A. Hatayspor'a 3-1 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Alfonos Groenendijk, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alfonos Groenendijk futbolun acımasız tarafını bugün gördüklerini belirterek, "Öncelikle çok iyi bir ilk yarı oynadık diyebilirim. Antalyaspor olarak oyuna hükmettik. Topa sahip olan taraf bizdik. Oyunu domine ettik diyebilirim. Çok fazla şans yakaladık öne geçmek için. Bunları çok cömertçe harcadık. Bu maçın tarifini verecek olursak futbolun acımasız tarafı diyebiliriz bizim açımızdan. Bu golleri atmazsanız maalesef bu duruma düşebiliyorsunuz. Bugün eksik olan taraf bizim için sadece gol atmaktı. Bunu yapamayınca rakibi biz oyunda tutmuş olduk. Bir kez daha bunu biz yaptık. Biz buraya puanlar için geldik. Tabii ki iyi taraflara bakıyoruz. Nasıl oynadığımıza neler yaptığımıza bakıyoruz. Ancak asıl hedefimiz 3 puandı. Bunu maalesef bugün gerçekleştiremedik. Şimdi kafamızı kaldırıp Alanya maçına hazırlanma zamanı. Çok güzel evimizde bir Akdeniz derbisi oynayacağız. Ona çok iyi hazırlanmak için hafta içi ne gerekiyorsa yapacağız. Bugüne gelecek olursak kaybetmeyi hak etmedik diyebilirim. Penaltı konusuna hiç girmeyeceğim. Çünkü hakemin kararı. Maçı o noktaya biz getirmemeliydik. Yine kendimize bakmalıyız ve hataları kendimizde aramalıyız diyorum" dedi.

Alfonos Groenendijk: Kaybetmeyi hak etmedik

Alfonos Groenendijk: Kaybetmeyi hak etmedik

Alfonos Groenendijk: Kaybetmeyi hak etmedik

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İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Spor Haberleri

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