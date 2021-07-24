Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da
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Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, dün transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, dün transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alexandru Cicaldau'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, Galatasaray forması ile kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerine Romanya'nın Viitorul takımında başlayan 1997 doğumlu oyuncu, 14 kez de Romanya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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