Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, dün transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, dün transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alexandru Cicaldau'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, Galatasaray forması ile kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerine Romanya'nın Viitorul takımında başlayan 1997 doğumlu oyuncu, 14 kez de Romanya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür