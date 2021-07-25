Alexandru Cicaldau ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılarla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılarla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray'ın Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan transfer ettiği Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı