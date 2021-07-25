Alexandru Cicaldau ilk antrenmanına çıktı
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Alexandru Cicaldau ilk antrenmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılarla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılarla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'ın Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan transfer ettiği Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. - İSTANBUL

Alexandru Cicaldau ilk antrenmanına çıktı
Alexandru Cicaldau ilk antrenmanına çıktı
Alexandru Cicaldau ilk antrenmanına çıktı
Alexandru Cicaldau ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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