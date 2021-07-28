Alexander Sörloth'un eşi Fenerbahçe'ye "Hayır" dedi! Trabzonspor taraftarı beğeni yağdırdı
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Alexander Sörloth'un eşi Fenerbahçe'ye "Hayır" dedi! Trabzonspor taraftarı beğeni yağdırdı

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Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un eşi sarı-lacivertli taraftarlara sürpriz bir mesaj geldi. Norveçli golcünün eşi Lena Selnes kendisine "Come to Fenerbahçe" mesajı gönderen bir taraftara "Hayır" cevabını verdi. Bu cevaba bordo-mavili taraftarlardan beğeni yağdı.

Golcü sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde eski Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth da yer alıyor. Norveçli golcünün eşi Lena Selnes sürpriz bir hamleyle sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

TRABZONSPOR TARAFTARLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Fenerbahçeli bir taraftar Sörloth'un eşine "Come to Fenerbahçe" mesajı attı. Lena Selnes ise taraftara "Hayır" şeklinde cevap verdi. Trabzonspor taraftarının oldukça hoşuna giden bu cevaba bordo-mavililerden beğeni yağdı.

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