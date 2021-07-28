Alexander Sörloth'un eşi Fenerbahçe'ye "Hayır" dedi! Trabzonspor taraftarı beğeni yağdırdı

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un eşi sarı-lacivertli taraftarlara sürpriz bir mesaj geldi. Norveçli golcünün eşi Lena Selnes kendisine "Come to Fenerbahçe" mesajı gönderen bir taraftara "Hayır" cevabını verdi. Bu cevaba bordo-mavili taraftarlardan beğeni yağdı.