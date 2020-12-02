Alexander Sörloth, Leipzig formasıyla ilk golünü attı, Başakşehir'in hayalleri suya düştü

Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Alman ekibinde golle tanıştı. Başakşehir, Norveçli forvetin son dakikada attığı golle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti.