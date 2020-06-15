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Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex de Souza, ayağında kırık meydana gelen Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

15.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:58

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, dün Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ayağında iki kırık meydana gelen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı unutmadı.

Alex, sosyal medya hesabından Muslera için, "Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim" mesajını paylaştı.

Alex'in mesajı, Galatasaray taraftarları da dahil olmak üzere birçok kişinin beğenisini kazandı.

Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin

VOLKAN DEMİREL DE MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel de, Çaykur Rizespor maçında ayağında iki kırık oluşan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'yı unutmamıştı.

Demirel, Muslera için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun kardeşim" ifadelerine yer vermişti.

Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin

Kaynak: İHA

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