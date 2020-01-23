Alex Telles'in Porto'daki En İyi Asistleri

23.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:19

FC Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, Portekiz ekibiyle elit bir oyuncuya dönüştü. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Telles, Porto'da 172 maçta 51 asiste imza attı. İşte Telles'in en iyi asistlerinden seçtiklerimiz..