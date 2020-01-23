Haberler » Spor » Alex Telles'in Porto'daki En İyi Asistleri - Spor

Alex Telles'in Porto'daki En İyi Asistleri

FC Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, Portekiz ekibiyle elit bir oyuncuya dönüştü. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Telles, Porto'da 172 maçta 51 asiste imza attı. İşte Telles'in en iyi asistlerinden seçtiklerimiz..

23.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:19

FC 'nun Brezilyalı sol beki , ekibiyle elit bir oyuncuya dönüştü. Bir dönem forması da giyen Telles, Porto'da 172 maçta 51 asiste imza attı. İşte Telles'in en iyi asistlerinden seçtiklerimiz..

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler