Alex Telles'in eski takımı Inter'e transfer olacağı iddia edildi

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Manchester United'dan daha önce Ashley Young, Darmian, Lukaku ve Alexis Sanchez'i kadrosuna katan Inter, şimdi de gözünü Brezilyalı sol bek Alex Telles'e dikti. Kırmızı Şeytanlar'ın sezon başında 40 milyon euroya transfer ettiği ve bir dönem G.Saray forması da giyen 28 yaşındaki futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şimdilerde İngiliz devi Manchester United'da kariyerine devam eden Alex Telles, Inter'in gündemine geldi.

Kulübün yayın organı Inter Live, Brezilyalı sol bekin Manchester United'dan ayrılıp İtalyan devinin yolunu tutabileceğini iddia etti. Sezon başında Porto'dan 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katan ve Luke Shaw'un alternatifi olarak gördüğü Manchester United'ın Telles için yüksek bir bonservis bedeli isteyeceği belirtildi.

DAHA ÖNCE 4 FUTBOLCU TRANSFER ETTİLER

Inter, daha önce İngiliz devinden Ashley Young, Darmian, Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez'i kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY INTER'E KİRALAMIŞTI

Sezon başında Manchester United'a katılan Alex Telles, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı toplam 19 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Öte yandan 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2015-16 sezonunda kiralık olarak Inter forması giymişti.

(Fanatik)