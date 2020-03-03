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Alex Telles Chelsea'ye transfer olursa, Galatasaray satıştan pay alacak

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles'e Chelsea talip oldu. Eğer Telles Chelsea'ye transfer olursa, Galatasaray bu satışın karından %10 pay alacak.

03.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:07
Alex Telles Chelsea'ye transfer olursa, Galatasaray satıştan pay alacak

, 2021'de sözleşmesi sona erecek olan ve ile yeni sözleşme imzalamak istemeyen 'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor.

The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz devi Chelsea, yaz transfer sezonunda Porto'nun yıldız sol beki Alex Telles'i transfer etmek için harekete geçti. Maviler'in patronu Frank Lampard'ın bu transferi çok istediği belirtildi.

Chelsea'nin mevcut sol beklerinden Marcos Alonso ve Emerson'un transfer olmasına karşılık Alex Telles'in transfer edilmesi planlanmış durumda.

GALATASARAY TRANSFERDEN PAY ALACAK

Premier Lig ekibi Chelsea, Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles'i transfer listesine aldığı haberleri Galatasaray'ı da heyecanlandırdı.

Chelsea'nin Alex Telles'i transfer etmesi durumda Galatasaray, kardan yüzde 10 pay alacak.

(Milliyet)


Haber Videosu

: Alex Telles Chelsea'ye transfer olursa, Galatasaray satıştan pay alacak
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