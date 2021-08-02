Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor

Beşiktaş'ın kısa süre içinde transferini resmen açıklaması beklenen Alex Teixeira sosyal medyadan yaptığı paylaşımla fitili yaktı. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta forma giyen yakın arkadaşı Josef de Souza'yla olan görüşmesini sosyal medya hesabından alev, kum saati ve kartal emojisiyle paylaştı.

Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Alex Teixeira için artık gün sayıyor. Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferin önünde hiçbir engel kalmadığının net bir şekilde sinyalini verdi.

TRANSFERİN FİTİLİNİ SOSYAL MEDYADA YAKTI

Alex Teixeira, Beşiktaş'ta forma giyen yakın arkadaşı Josef de Souza'yla yaptığı görüşmeyi paylaştı. Dünyaca ünlü yıldız fubolcunun yaptığı paylaşımda alev, kum saati ve kartal emojilerini kullanması transferin bittiğinin işareti olarak yorumlandı.