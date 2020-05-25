Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Fenerbahçe'de teknik ekipte göreve getirilen Mehmet Aurelio'yu eski takım arkadaşı ve vatandaşı Alex de Souza, sosyal medya hesabından "Başarılar kardeşim" diyerek kutladı.

Fenerbahçe'de teknik ekipte göreve getirilen Mehmet Aurelio'yu ilk kutlayan vatandaşı ve eski takım arkadaşı Alex de Souza oldu.

Sarı lacivertlilerin efsane futbolcusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #hoşgeldinMarcoPaşa hashtag'i ile "Başarılar kardeşim" ifadesini kullandı. Alex'in paylaşımında Portekizce olarak kullandığı "Muita sorte, meu velho" (Çok şanslı, yaşlı adam) açıklaması da dikkat çekti.

4 YIL BİRLİKTE OYNADILAR

Alex ile Mehmet Aurelio 2004-2008 yılları arasından 4 yıl Fenerbahçe'de birlikte forma giymişlerdi.