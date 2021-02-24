Alex de Souza, Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlük teklifini reddetti

İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Okan Buruk ve Tayfun Korkut'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Yeni Malatyaspor, F.Bahçe efsanesi Alex de Souza'ya da teklif yaptı ancak Brezilyalı isim bu teklifi reddetti.

Süper Lig'de 3-2'lik Konyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı görüşüp, anlaşarak yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da hoca arayışı hızlandı.

Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Takımı Gençlerbirliği maçına sportif direktör Ali Ravcı hazırlarken, yönetim ise listelerinde bulunan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

ALEX BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Yönetimin ilk etapta Okan Buruk, Alex de Souza ve Tayfun Korkut ile bir görüşme gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sonuç alamadı. Okan Buruk ve Alex de Souza'nın bu sezon takım çalıştırmayı düşünmedikleri için kendilerine iletilen teklifi kabul etmedikleri öğrenildi.

ROTA TAMER TUNA, OLMAZSA KOŞUKAVAK

Sarı siyahlı yönetim, Okan Buruk, Alex de Souza ve Tayfun Korkut'tan olumsuz yanıt alınca rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi. Tamer Tuna ile anlaşılamaması halinde Yalçın Koşukavak ile görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.