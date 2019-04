Alex de Souza'dan Denilson'a Can Bartu Tepkisi

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Can Bartu'nun vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaşan Alex de Souza, eski Brezilyalı futbolcu Denilson'un bu mesaja esprili bir yanıt vermesi üzerine sert tepki gösterdi.

CAN BARTU PAYLAŞIMINA ESPRİLİ YANIT

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Can Bartu'nun vefatı herkesi yasa boğarken Alex de Souza da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Sambacı "Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok üzgünüm. Değerli ailesi ve Fenerbahçe ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanın cennet olsun Can Bartu" ifadelerini kullanırken Brezilyalı eski futbolcu Denilson'dan bu mesajın altına esprili bir yanıt geldi.

ALEX, DENILSON'U UYARDI

Bunun üzerine hemen yanıt veren Alex, eski takım arkadaşına "Ciddi bir mesele bu kardeşim! Kulübün en büyük efsanelerinden birisi hayatını kaybetti" yazdı. Denilson da konuyu yanlış anladığını belirterek "Attığım mesajdan dolayı çok üzgünüm, gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Tüm iyi dileklerim sevenleri ve ailesi ile. Seni de çok özledim Alex" cevabını verdi.