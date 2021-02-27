Alex de Souza, bu sezon takım çalıştırmak istemediği için Malatyaspor'un teklifini reddetti
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Alex de Souza, bu sezon takım çalıştırmak istemediği için Malatyaspor'un teklifini reddetti

27.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:01
Alex de Souza, bu sezon takım çalıştırmak istemediği için Malatyaspor'un teklifini reddetti

Süper Lig'de 3-2'lik Konyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı görüşüp, anlaşarak yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da, hoca arayışı hız kazandı. Alex de Souza, bu sezon takım çalıştırmak istemediği için teklifi reddederken, Malatya ekibi Tamer Tuna'yla anlaşmaya çok yakın.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları sürerken yönetimin, Tamer Tuna ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Yönetimin ilk etapta Okan Buruk, Alex de Souza ve Tayfun Korkut ile bir görüşme gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sonuç alamadı. Okan Buruk ve Alex de Souza'nın bu sezon takım çalıştırmayı düşünmedikleri için kendilerine iletilen teklifi kabul etmedikleri öğrenildi.

TAMER TUNA 1,5 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

Sarı siyahlı yönetim, Okan Buruk, Alex de Souza ve Tayfun Korkut'tan olumsuz yanıt alınca rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi. Tamer Tuna ile bir görüşme gerçekleştiren yönetim, ilk etapta anlaşma sağlayamadı. Tamer Tuna 1,5 yıllık sözleşme isterken, Yeni Malatyaspor yönetimi ise sezon sonuna kadar anlaşma önerdi.

İKİNCİ GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Yönetim, Tamer Tuna ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Bu görüşmede ise yönetimin Tuna'ya sezon sonuna kadar anlaşma yapmayı, sezon sonunda da gelecek sezonla ilgili yeniden oturup konuşmayı önerdiği bildirildi. İkinci görüşmenin olumlu geçtiği ve son kararın verileceği öğrenildi.

45 yaşındaki Tamer Tuna, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor takımlarını çalıştırdı. UEFA-Pro lisansı bulunan Tuna, son olarak Antalyaspor'da görev yaptı.

(Yeni Malatya Gazetesi)

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