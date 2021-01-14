İşte Çelebi'nin sırrı! Alev Alev çöpe atılan bebek hikayesi nedir? Alev Alev'de çöpe atılan bebek olayı!

Perşembe günleri ekranlara gelen Alev Alev dizisinin her bölümü ayrı bir macera içeriyor! Alev Alev 10. bölüme çöpe atılan bebek hikayesi damga vurdu! Peki nedir bu çöpe atılan bebek olayı? Alev Alev çöpe atılan bebek hikayesi nedir? Alev Alev'de çöpe atılan bebek olayı!

Alev Alev çöpe atılan bebeğin sırrı merak ediliyor! Alev Alev 10. bölümde çöpe atılan bebek hikayesi dikkat çekti ve gerçekler ortaya çıktı. Peki nedir bu Alev Alev çöpe atılan bebek olayı?!

ALEV ALEV ÇÖPE ATILAN BEBEK OLAYI NEDİR? İŞTE ÇELEBİ'NİN SIRRI!

Alev Alev çöpe atılan bebek sırrı ortaya çıktı ve izleyicileri şoke etti! Haftalardır Çelebi'nin sırrını merak edenler, çöpe atılan bebek ile bu sırra kavuştu! Tomris, Çiçek, Rüya ve Cemre'nin tek umudu Çelebi'nin sırrını bulmaktı ve buldular!

Tomris'in şüpheleri üzerine olaylar araştırılmaya başlandı. Dizide ayrıca Cemre'nin yaşadıkları ve Çelebi tarafından maruz kaldığı şiddet, seyircilere can alıcı bir şekilde anlatıldı. Çelebi'nin aynı fiziksel ve psikolojik şiddeti yıllar önce başka bir kadına da uyguladığından şüphelenen Tomris, hastane kayıtlarını gözden geçirdi ve Çelebi'nin sırrını öğrendi. Cemre'ye bu büyük avantaj Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer, Tomris'in kadının raporuna ulaşmasıyla birlikte geldi. Esin Ece adlı bu kadına ulaşmayı başardılar.

Çelebi'nin şiddet gösterdiği Esin ile konuşmaya çalışan Cemre, felçli kadının halini görünce dehşete kapıldı ve kendi yaşadıklarını anlatarak ona yalnız olmadığını hissettirdi. Esin'in ifadesine ihtiyacı olan Cemre, "çöpe atılan çocuğu" öğrenerek Çelebi'nin tehdit edebileceği büyük bir koz kazandı.

Çöpe atılan bebek hikayesini duyan Çelebi, bir anda soğuk terler döktü! Bu tehdit ile Çelebi vasilik hakkından vazgeçecek mi önümüzdeki bölümlerde göreceğiz!