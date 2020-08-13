Alessandro Del Piero'nun Petrzalka'ya Attığı Müthiş Gol
Alessandro Del Piero'nun 13 Ağustos 2008'de Artmedia Petrzalka'ya uzaktan attığı olağanüstü gole göz atın. Juventus'un bu golle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi ön turunda 4-0 galibiyete ulaştı.
13.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:13
Alessandro Del Piero'nun 13 Ağustos 2008'de Artmedia Petrzalka'ya uzaktan attığı olağanüstü gole göz atın. Juventus'un bu golle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi ön turunda 4-0 galibiyete ulaştı.
Kaynak: Dugout