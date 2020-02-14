Alessandro Del Piero'nun Müthiş Volesi

14.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:19

İtalyan efsanelerinden Alessandro Del Piero'nun 2002-2003 sezonunda Juventus kaptanı olarak çıktığı 100. maçında, Brescia filelerini harika volesi ile havalandırdığı görüntüleri sizler için derledik.