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Alessandro Del Piero'nun Müthiş Volesi

İtalyan efsanelerinden Alessandro Del Piero'nun 2002-2003 sezonunda Juventus kaptanı olarak çıktığı 100. maçında, Brescia filelerini harika volesi ile havalandırdığı görüntüleri sizler için derledik.

14.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:19

İtalyan efsanelerinden Alessandro Del Piero'nun 2002-2003 sezonunda kaptanı olarak çıktığı 100. maçında, Brescia filelerini harika volesi ile havalandırdığı görüntüleri sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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