Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Djordjevic, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Aleksandar Djordjevic, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Aleksandar Djordjevic, İstanbul'a geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Milano'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen 53 yaşındaki Sırp başantrenörü takım menajeri Cenk Renda'nın karşıladığı belirtildi.
Sarı-lacivertli ekipte Igor Kokoskov'un kendi isteğiyle görevinden ayrılmasının ardından Djordjevic ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştı.
Aleksandar Djordjevic, son olarak İtalya'nın Virtus Bologna takımında görev yapmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan