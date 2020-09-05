Aleix Garcia kimdir? Aleix Garcia kaç yaşında nereli? Aleix Garcia hangi pozisyonda oynuyor? Aleix Garcia hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Aleix Garcia, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Aleix Garcia kaç yaşında nereli? Aleix Garcia hangi pozisyonda oynuyor? Aleix Garcia hangi takımlarda oynadı? Aleix Garcia kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Aleix Garcia, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Aleix Garcia kimdir? Aleix Garcia hangi takımlarda oynadı? Aleix Garcia kaç yaşında nereli? Aleix Garcia hangi pozisyonda oynuyor? ALEİX GARCİA KİMDİR? Doğum tarihi: 28 Haziran 1997 Kaç yaşında: 23 yaşında Nereli: Ulldecona, İspanya Boy: 1,73 m Kilo: 68 kg Mevki: Orta saha - Merkez orta saha Aleix García Serrano, en son Manchester City'de orta saha oyuncusu olarak oynayan İspanyol bir profesyonel futbolcudur. TRANSFER GEÇMİŞİ Man. City Mouscron Man. City Girona FC Man. City Man City U23 Villarreal CF B FC Villarreal C