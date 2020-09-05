Aleix Garcia kimdir? Aleix Garcia kaç yaşında nereli? Aleix Garcia hangi pozisyonda oynuyor? Aleix Garcia hangi takımlarda oynadı?
Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Aleix Garcia, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Aleix Garcia kaç yaşında nereli? Aleix Garcia hangi pozisyonda oynuyor? Aleix Garcia hangi takımlarda oynadı? Aleix Garcia kimdir?
05.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:11
Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Aleix Garcia, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Aleix Garcia kimdir? Aleix Garcia hangi takımlarda oynadı? Aleix Garcia kaç yaşında nereli? Aleix Garcia hangi pozisyonda oynuyor?
ALEİX GARCİA KİMDİR?
Doğum tarihi: 28 Haziran 1997
Kaç yaşında: 23 yaşında
Nereli: Ulldecona, İspanya
Boy: 1,73 m
Kilo: 68 kg
Mevki: Orta saha - Merkez orta saha
Aleix García Serrano, en son Manchester City'de orta saha oyuncusu olarak oynayan İspanyol bir profesyonel futbolcudur.
TRANSFER GEÇMİŞİ
Man. City
Mouscron
Man. City
Girona FC
Man. City
Man City U23
Villarreal CF B
FC Villarreal C