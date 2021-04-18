Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu
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Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu

Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçeli taraftarlar Altay Bayındır'dan gelen haberle yıkıldı, antrenmandan gelen fotoğraf da yürekleri burktu. Genç file bekçisi şut çalışmasında bileğinin kırılmasının ardından koşa koşa idmana geldi. Altay, takım arkadaşlarının çalışmasını seyrederken objektiflere takıldı. Altay'ın görüntüsü taraftarları da hüzne soktu.

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Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi
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Sarı-Lacivertliler Altay Bayındır'a ağlıyor. Takımda tek koronavirüse yakalanmayan oyuncu alan, belki deen fazla dikkat eden kişi olan Altay, antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şut çalışması sırasında sakatlanan kalecinin bileğinin kırıldığı anlaşıldı. İlk tedavisi yapılan Altay'ın daha sonrasında ameliyata alınacağı açıklandı ve bugün operasyon gerçekleşti.

MORALİ O VERDİ

Altay, sakatlandığı gün takımın antrenmanından gidemedi. Teselli edilmesi gereken futbolcu o olmasına rağmen takım arkadaşlarını Altay destekledi. Şampiyonluk hasretini en çok çeken futbolculardan olan Altay, ikinci kaleci Harun'a ve diğer arkadaşlarına morallerini bozmamalarını söyledi.

- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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