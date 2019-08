Albaraka Türk, ICD ile murabaha sözleşmesi imzaladı

21.08.2019 10:34

Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye'de KOBİ'leri desteklemek üzere The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) ile 40 milyon dolarlık murabaha sözleşmesine imza attı.

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın açıklamasına göre, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) grubunun özel sektör kolu olan ICD, Türkiye'de KOBİ'lerin büyüme ve verimliliğini desteklemek üzere Albaraka Türk ile 40 milyon dolar tutarında murabaha sözleşmesi imzaladı.

ICD Üst Yöneticisi (CEO) Ayman Sejiny ile Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, kurumlarını temsilen sözleşmeye imza attı.

İş birliğini değerlendiren Sejiny, ICD'nin, üye ülkelerdeki özel sektör kalkınmasını destekleme kararlılığının önemine vurgu yaptı. Sejiny, İslami finans kuruluşlarını desteklemenin ve İslam hukukuna uygun finansman imkanlarını özellikle KOBİ'ler olmak üzere özel sektör işletmelerine yönlendirmenin önemli olduğunu bildirdi.

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ise, Türk KOBİ'leri için finans sağlamak üzere girişimde bulunmanın uzun dönemde dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için kritik bir başarı faktörü olduğunu bildirdi.

Utku, "ICD gibi çok taraflı, saygın bir kalkınma kurumu ortağı ile imzalanan murabaha sözleşmesi, ekonomimizin önemli bir parçasını temsil eden Türk KOBİ işletmelerinin dayanıklılığında rol oynayan yatırımcı inancının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA