Albaraka Türk GM Utku: Salgın devam ederse küresel resesyon kaçınılmaz
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisine ilişkin, "Ekonominin gelir üretemediği bu durumun devam etmesi halinde küresel resesyon kaçınılmaz" dedi.
06.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:46
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisine ilişkin, "Ekonominin gelir üretemediği bu durumun devam etmesi halinde küresel resesyon kaçınılmaz" dedi.
Kaynak: Dunya.com