Alba Berlin - Maccabi Fox Beko THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Alba Berlin - Maccabi Fox mücadelesi olacak. Peki Alba Berlin - Maccabi Fox maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Alba Berlin - Maccabi Fox saat kaçta, ne zaman?