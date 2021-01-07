Alba Berlin - Maccabi Fox Beko THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Alba Berlin - Maccabi Fox mücadelesi olacak. Peki Alba Berlin - Maccabi Fox maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Alba Berlin - Maccabi Fox saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Alba Berlin - Maccabi Fox basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Alba Berlin - Maccabi Fox ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
ALBA BERLİN - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Alba Berlin - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı 7 Ocak Perşembe günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.
ALBA BERLİN - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Alba Berlin - Maccabi Fox THY Euroleague maçıBein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.
ALBA BERLİN - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Mercedes Benz Arena, Berlin'da oynanacak.