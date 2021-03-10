Alassane Pléa'nın Etkileyici Borussia Mönchengladbach Kariyeri
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Alassane Pléa'nın Etkileyici Borussia Mönchengladbach Kariyeri

10.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:21

Marco Rose yönetimindeki Gladbach kadrosunda Alessane Plea kilit rol oynuyor. Attığı goller ve asistleriyle 4 senenin ardında Borussia Mönchengladbach'a Şampiyonlar Ligi biletini getiren Pléa'nın Alman ekibin formasıyla kariyerinin hikayesine birlikte göz atalım.

Marco Rose yönetimindeki Gladbach kadrosunda Alessane Plea kilit rol oynuyor. Attığı goller ve asistleriyle 4 senenin ardında Borussia Mönchengladbach'a Şampiyonlar Ligi biletini getiren Pléa'nın Alman ekibin formasıyla kariyerinin hikayesine birlikte göz atalım.

Alassane Pléa'nın Etkileyici Borussia Mönchengladbach Kariyeri

Kaynak: Dugout

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