Alaşehir Belediyesinin eskiyen minibüsü ikram aracına dönüştü

Alaşehir Belediyesi tarafından eskidiği için kullanılamayan ikmal aracı, belediyenin kendi imkanlarıyla ikram aracına dönüştürüldü. İkram aracıyla kış günlerinde özellikle semt pazarındaki esnaf için sabah çorbası, çay ve kahve ikramı yapılacak.

Alaşehir Belediyesi özellikle kış günlerinde dışarda çalışmak zorunda kalan semt pazarı esnafı ve pazarda alışveriş yapan vatandaşları ihmal etmedi. Geçmişte ikmal aracı olarak görev yapan ancak eskidiği için kullanılamaz hale gelen ikmal aracı Alaşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla ikram aracına dönüştürüldü. İkram aracıyla özellikle haftanın iki günü kurulan semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlara soğuk kış günlerinde sabah çorbası, çay ve kahve ikramı yapılacak.

Salı günü kurulan semt pazarında görevine başlayan ikram aracından pazar esnafı ve vatandaşlar faydalanmaya başladı. Öte yandan ikram aracı maç ve benzeri sosyal etkinliklerde de vatandaşların hizmetinde olacak.

Eski bir aracı belediye imkanlarıyla dönüştürdüklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Kadememiz tarafından ekibimizdeki eski bir aracımız belediye imkanlarıyla ikram aracı haline getirildi. Bu ikram aracıyla vatandaşlarımızın içini ısıtmayı hedefliyoruz. Maçlarda, sosyal etkinliklerde ikram aracından vatandaşlara çay, kahve, su ve çorba ikramı olacak. Sosyal belediyecilik adına Alaşehir'de bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

Sabah günün ilk ışıklarında hizmetine başlayan ikram aracından çorbalarını alan vatandaşlar Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür etti. - MANİSA