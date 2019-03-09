Alarko'nun Bükreş'te Yapacağı Çevre Yolu İçin İmzalar Atıldı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak ikinci etap çevre yolu için açılan ihaleyi kazanan Alsim Alarko ile Romanya Ulusal Karayolları Altyapı İdaresi (CNAIR) arasında sözleşme imzalandı.

Bükreş'te Ulaştırma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Romanya Ulaştırma Bakanı Razvan Cuc ile Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu, Alarko Taahhüt Grubu Genel Müdürü Alper Kaptanoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gafuroğlu katıldı.

Bakan Cuc, buradaki konuşmasında, "Umarım daha önce ihale kazanan firmalar gibi davranıp işi uzatmaz ve başarılı bir şekilde bu projeyi bitirirsiniz." ifadesini kullandı.

CNAIR'den alınan bilgiye göre, yapımı 42 ay sürecek 16,3 kilometrelik yol için 158 milyon avro harcanacak.

Kaynak: AA