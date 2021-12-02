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Alanyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, üniversitede söyleşiye katıldı

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Alanyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, üniversitede söyleşiye katıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Korkmaz'ın futbol kariyeriyle ilgili sunumla başlayan etkinlik, soru-cevap bölümüyle devam etti.

Radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz'ın görüntülü bağlantıyla konuk olduğu program sonunda Korkmaz, akademisyenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, üniversitede söyleşiye katıldı

Alanyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, üniversitede söyleşiye katıldı

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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