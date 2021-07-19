Alanyaspor, Sloven futbolcu Miha Mevlja'yı renklerine bağladı
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Alanyaspor, Sloven futbolcu Miha Mevlja'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Sloven futbolcu Miha Mevlja'yı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Sloven defans oyuncusu Miha Mevlja'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Sloven defans oyuncusu Miha Mevlja'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, son olarak Rusya'nın Sochi takımında oynayan 31 yaşındaki Miha Mevlja'yı kadrolarına kattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Mevlja'nın Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını aktaran Çavuşoğlu, "Stoper bölgesinde Tzavellas'ın gitmesinden dolayı eksiğimiz vardı. Biz de tabi eksik olan bölgelerimize transfer yapmaya devam ediyoruz. Sloven Milli Takım oyuncusu Miha'yı kadromuza kattık. Kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladık." dedi.

Çavuşoğlu, Mevlja'ya talip olan kulüplerin olduğunu belirterek, Alanyaspor'u tercih ettiği için de kendisine teşekkür etti.

Çok istedikleri bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Alanyaspor'a çok şey katacağına inandığımız bir futbolcu. Kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz. Kazasız belasız bir sezon geçirmesini ve Alanyaspor'a çok faydalı olmasını temenni ediyoruz. Hem Alanyaspor camiamıza hem Miha'ya hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Mevlja: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

Miha Mevlja ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Başkanıma da bu transferin gerçekleşmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için yeni bir deneyim, yeni bir şehir, yeni bir ülke. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Türk futbolunu bildiğini, çok fazla arkadaşının Türkiye'de oynadığını aktaran Mevlja, "Taraftarın huzurunda oynamak ve bir an önce de takımla antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarları mutlu edeceğime kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından Miha Mevlja, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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