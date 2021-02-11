Alanyaspor maçı sonrası ailesi tehdit edilen Marcao patladı: Bunu kabul etmiyorum

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao, Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı. Maçta bir penaltı yaptıran Marcao'ya gelen tepkiler sonrası yıldız oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ailesinin tehdit edildiğini söyleyen Marcao, bunu asla kabul edemeyeceğini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray, turnuvaya veda ederken maç sonunda Marcao'nun yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı iyi bir performans göstermediği maçtan sonra , taraftarların sosyal medyada ailesine gösterdiği tepkiye karşılık verdi.

Maçta yaptığı hatalar nedeniyle özür dileyen Marcao, "Benim hatalarım nedeniyle ailemin tehdit edilmesini kabul edemem. Aileme saygı duymanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Marcao'nun paylaşımının tamamı;

"Bugün hepimiz için kolay bir gün değildi. Bu formaya çok saygı duyuyorum ve bugüne kadar Galatasaray'ı ve taraftarları onurlandırmak için sahada ve dışında her şeyimi verdim.

Tüm bu nedenlerden dolayı maçtaki penaltı nedeniyle özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulübü savunan herkes, her zaman en iyiyi elde etmek için elinden geleni yapıyor ve beni tanıyanlar, kendimi suçladığımı biliyorlar..."

"BAZI ŞEYLERİ NETLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Bugün olanlar kesinlikle daha fazla çalışmam için beni motive edecek ancak burada bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemi tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum.

Olayları karıştırmamızı ve sahada olan bir hatayı aileme aktarmanızı istemem. Tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum."