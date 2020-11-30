Alanyaspor maç eksiğine rağmen liderliği bırakmıyor
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Alanyaspor maç eksiğine rağmen liderliği bırakmıyor

30.11.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:51
Alanyaspor maç eksiğine rağmen liderliği bırakmıyor

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yenerek puanını 23'e yükselten Aytemiz Alanyaspor, maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yenerek puanını 23'e yükselten Aytemiz Alanyaspor, maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, ligde 23 puanla liderliğini sürdürdü. Beş sezondur Süper Lig'de yarışan turuncu-yeşilli ekip, bu sezon başarılı bir grafik sergileyerek ligde namağlup ilerliyor.

10 MAÇTA 19 GOL

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Takımın başına gelen Çağdaş Atan yönetiminde maç eksiğine rağmen liderliğini devam ettiren Alanyaspor, 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

DAVİDSON GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İLK SIRADA

Alanyaspor'da 19 golün 6'sı forvet oyuncularından geldi. Sol kanat oyuncusu Davidson, 6 gole imza atarken, forvet Adam Bareiro 3, forvet Babacar 3, Caulker 2, Bakasetas 2, Mustafa Pektemek, Salih, Moubandje ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

AVRUPA'DA EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM

Öte yandan Alanyaspor, Avrupa'nın 5 büyük liginde, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in ardından 3 golle en az gol yiyen 2. takım komunda.

(Erdal Anak/İHA)

Alanyaspor maç eksiğine rağmen liderliği bırakmıyor
Alanyaspor maç eksiğine rağmen liderliği bırakmıyor
Alanyaspor maç eksiğine rağmen liderliği bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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