Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sona eren Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-İttihad Kalba ile sözleşme imzaladı.
19.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:48
Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sona eren Şilili futbolcu Junior Fernandes'in yeni takımı belli oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba, 32 yaşındaki golcü futbolcuyu transfer ettiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
108 MAÇTA 37 GOL ATTI
Alanyaspor'un Dinamo Zagreb'den önce kiralayıp sonra renklerine bağladığı Şilili oyuncu, 2017 yılından bu yana 108 maça çıktı ve 37 gol attı.