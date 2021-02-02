Alanyaspor, Kayserispor deplasmanında
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Alanyaspor, Kayserispor deplasmanında

02.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:29
Alanyaspor, Kayserispor deplasmanında

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak. 37 puanla 4'üncü sırada yer alan Alanyaspor, deplasmanda son haftalarda aldığı kötü sonuçlara son vermek istiyor. Son 5 haftada 7 puan toplayan ve 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Akdeniz temsilcisi, Kayseri deplasmanından da puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR İLE 10'UNCU RANDEVUAytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor bugüne dek ligde 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 6'sını Alanyaspor kazandı, 2 maçta Kayserispor üstünlük sağlayan taraf oldu. 1 maçta rakipler puanları paylaştı. Kayseri'de oynanan 4 maçın 2'sini Alanyaspor kazanırken, 1 maçı ev sahibi ekip aldı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Alanyaspor 20 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor buna karşılık 8 kez gol sevinci yaşayabildi. Öte yandan ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 2-0'lık skorla kazandı.BAKASETAS'IN GİDİŞİNİN ARDINDAN 10 NUMARA SALİH'İNAra transfer döneminde en önemli oyuncularından Tasos Bakasetas'ı Trabzonspor'a veren Alanyaspor, ideal 11'inde değişikliğe gidiyor. Geçen hafta Alanyaspor'un evinde oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında teknik direktör Çağdaş Atan 10 numara pozisyonunda Salih Uçan'a görev verirken bu maçta da yine benzer bir 11'in sahaya çıkması bekleniyor. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan Alanyaspor'da kırmızı kart cezası sona eren Tzavellas da 11'e dönecek.Turuncu yeşillilerde Moubandje, Berkan ve Babacar sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Üç futbolcu bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 24'üncü haftada Alanyaspor'un evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.MUHTEMEL KADROAlanyaspor'un Kayserispor maçına Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Efecan, Salih, Davidson ve Babacar 11'iyle çıkması bekleniyor.SAKAT: YokCEZALI: Yok

Alanyaspor, Kayserispor deplasmanında
Alanyaspor, Kayserispor deplasmanında
Alanyaspor, Kayserispor deplasmanında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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