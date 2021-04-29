Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde
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Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde

Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde
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38. haftada sonucu en çok merak edilen maçlardan birinde Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe zorlu deplasmanda kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Alanyaspor ise rakibini eli boş gönderme peşinde. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, 56 gün sonra sahaya ilk 11'de çıkacak. Belözoğlu, bu maçta da Gustavo'yu yedek oturttu.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 38. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zirvede puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe zorlu deplasmanda kazanmak istiyor. Alanyaspor ise 5.'lik şansını sürdürmek için galibiyet arayacak. Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, birinde de berabere kaldı. Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi. Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer aldı.

İKİ AY SONRA MESUT ÖZİL

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesiyle 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak. 11'de sahaya çıkacak olan Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

KANARYA'DA 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

10. ALANYA RANDEVUSU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

8 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İşte ilk 11'ler:

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa

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