Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç, PFDK'ye sevk edildi - Haberler

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Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç, PFDK'ye sevk edildi

AA, Ercan Doğan - Spor
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Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep Fk'nin kalecisi Günay Güvenç'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynadığı maçtaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Aytemiz Alanyaspor kurula gönderildi.

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in ise aynı maçtaki tehdidi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

Bu arada Gaziantep FK görevlisi Ayhan Kaya da kurula sevk edilenler arasında yer aldı.

AA / Ercan Doğan - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Futbol Federasyonu, Günay Güvenç, Gaziantep FK, Spor, Haberler

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