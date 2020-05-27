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Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Kostas Mitroglou'nu gündemine aldı.

27.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:14

Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Yunan forvet Kostas Mitroglou için çaışmalara başladı.

Papiss Cisse'nin yeni sözleşme talebini kabul etmemesi durumunda Siopis va Bakasetas gibi etkili silahları olan Alanyaspor'un gol noktasına da Mitroglou'yu ekleyeceği belirtildi.

Alanyaspor'da Erol Bulut'un takımda kalması durumunda Mitroglou'nun transferini istediği aktarılırken Cisse'nin ayrılması durumunda da Yunan oyuncunun Alanyaspor'un yaz aylarında yapacağı ilk transfer olması bekleniyor.

YUNAN GOLCÜ DE ALANYASPOR'A SICAK BAKIYOR

İlk gelen haberlere göre Mitroglou da vatandaşları Tzavellas, Siopis ve Bakasetas ile oynamaya sıcak bakıyor.

PSV'de geçirdiği kiralık sezon sonrası bonservisinin bulunduğu Marsilya'ya dönecek Mitroglou'nun Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY İLE 3 KUPA KAZANDI

Galatasaray formasını 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, sarı kırmızılılar ile lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
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