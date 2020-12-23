Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 14. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi böylece, son 5 maçta 11 puan kaybetmiş oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle berabere sonuçlandı.

Alanyaspor'un golünü 32. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 60. dakikada Adem Büyük'ten geldi. Üç maçtır gollerini devam eden Adem Büyük, Süper Lig'de bu sezon 10 karşılaşmada 7 gole ulaştı.

Hafta sonu Denizlispor'a kaybeden Alanyaspor, bu sonuçla son 5 maçta 11 puan kaybetmiş oldu. Puanını 27 yapan Akdeniz ekibi, buna rağmen maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 6 haftadır yenilmeyen Yeni Malatyaspor ise puanını 20'ye yükseltti.

Süper Lig'de hafta sonu Alanyaspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.