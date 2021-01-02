Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi böylece, Süper Lig'de 3 hafta aranın ardından galip geldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.