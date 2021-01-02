Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi böylece, Süper Lig'de 3 hafta aranın ardından galip geldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, rahat kazandı.
Alanyaspor'un golleri 19. dakikada Adam Bareiro, 27. dakikada Francois Moubandje ve 83. dakikada Tayfur'dan geldi.
Bu sonuçla ligde 3 hafta aranın ardından galibiyetle tanışan Aytemiz Alanyaspor, puanını 30'a çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Başakşehir ise 16 puanda kaldı.