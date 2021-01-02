Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi

02.01.2021 17:52 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:56
Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi böylece, Süper Lig'de 3 hafta aranın ardından galip geldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, rahat kazandı.

Alanyaspor'un golleri 19. dakikada Adam Bareiro, 27. dakikada Francois Moubandje ve 83. dakikada Tayfur'dan geldi.

Bu sonuçla ligde 3 hafta aranın ardından galibiyetle tanışan Aytemiz Alanyaspor, puanını 30'a çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Başakşehir ise 16 puanda kaldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Can Bartu Ersun Yanal Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Çocuk Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 17:56:25. #1.14#
title