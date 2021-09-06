SPOR Emre Akbaba Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor eski futbolcusu Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan 1 yıllığına kiraladı.

Aytemiz Alanyaspor eski futbolcusu Emre Akbaba'yı Galatasaray'dan 1 yıllığına kiraladı. Akbaba, Alanyaspor'da 5 sezon top koşturmuş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.

ÇAVUŞOĞLU: HAYIRLI OLSUN

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu ve Emre Akbaba katıldı. Yapılan törende Emre Akbaba, 1 sezon boyunca kendini Alanyaspor'un renklerine bağlayan imzayı attı. Transferin son iki gününde önemli bir transfere imza attıklarını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün önemli bir gün, biliyorsunuz Emre Akbaba Alanyaspor'da çok sezonda şampiyonluklar yaşamış ve daha sonra Galatasaray'a transfer olmuş bir kardeşim. Hem milli takım hem Galatasaray'da çok iyi bir başlangıç yapmıştı maalesef şanssız sakatlıklar yaşadı, inşallah bundan sonraki süreçte sakatlıklar yaşamaz. Galatasaray büyük bir kulüp. Emre Akbaba'nın yeniden bir çıkış yapması lazım. Emre bu çıkışı yine yakalayacak ve iyi bir şekilde kulübüne döneceğini inanıyoruz hem milli takıma yükseleceğine hem de kulübüne iyi bir şekilde döneceğini inanıyorum. Emre'ye teşekkür ediyorum, yeniden Alanyaspor kulübünü seçtiği için. Fatih Terim hocama da kendisine izin verdiği için ayrıca kulüp başkanıma sağladığı kolaylıklar için teşekkür ediyorum. Hem Emre'ye hem Alanyaspor'umuza hayırlı uğurlu olsun; kazasız, belasız, sıkıntısız bir sezon geçirmesini diliyorum. Bir sezon geçirecek olan spora katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

AKBABA: ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYORUM

Tekrar Alanyaspor'da olmaktan mutlu olduğunu belirten Emre Akbaba, "Hasan Başkana teşekkür ediyorum bizi buraya layık gördüğü için tekrardan. Fatih hocamdan izin istedim sağ olsun tekrar buraya çıkış yakalamam için bana izin verdi. Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum. Burada en doğru adresin Alanya olduğunu düşünüyorum burayı çok önemsiyorum ve burada kendini rahat hissediyorum. İnşallah çok güzel bir sezon geçiririz takımınla birlikte ve çok kaliteli oyuncular var ve sezonu çok yerde bitiririz" diye konuştu.

'OYNAMAK İSTEDİĞİM İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALDIM'

Bir gazetecinin "Galatasaray süreci beklediğiniz gibi geçti mi?" sorusu üzerine Akbaba, "Tabii ki beklediğim gibi geçmedi sakatlıklardan dolayı ama tekrar o şansı yakalayıp iyi değerlendirmek istiyorum. Galatarasay'da 3 yıl oynamış oldum bunun bir kısmı sakatlıkla geçti bir kısmında da iyi performans da gösterdim. Gelmeden yeni sözleşme imzaladım sezon başında. Yeni sezonda koronavirüs dönemi geçirdim ağır geçti bu beni geriye attı. Hedefim kalıcı olmaktı ama bu yıl transfer de çok oldu. Oynamak istediğim için böyle bir karar aldım. Kalabilirdim ama daha fazla oynamayı bir süre almayı tercih sonuçta buraya kiralık geldim. Hedefim burada iyi oynayıp tekrar geri dönmek. Sonraki süreci tabii ki bilemeyiz" yanıtını verdi.

4 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Alanyaspor'da 5 yıl forma terleten Akbaba, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Galatasaray tarafından transfer edilmişti. Galatasaray'da uzun süren sakatlıklarla boğuşan Akbaba 74 maçta 14 gol 8 asist üretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı