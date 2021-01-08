Alanyaspor deplasmanda üstün oyunu golle tamamlayamıyor
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Alanyaspor deplasmanda üstün oyunu golle tamamlayamıyor

08.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:12
Alanyaspor deplasmanda üstün oyunu golle tamamlayamıyor

Aytemiz Alanyaspor 17'nci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor 17'nci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu yeşilliler, son 5 deplasman maçında üstün oynayan taraf olmasına rağmen hepsinden puansız döndü.

Aytemiz Alanyaspor bu sezon iyi giden performansında son beş deplasman maçında istemediği sonuçlar aldı. Bu maçlarda üstün oynayan taraf olmasına rağmen bitirici atışları yapamayan ve mağlubiyetle ayrılan Akdeniz temsilcisi, son deplaman maçı olan Fenerbahçe karşısında da yüzde 70 oyun üstünlüğüyle oynamasına rağmen 2-1 mağlup oldu.KASIMPAŞA MAÇINA ODAKLANDILARGüçlü kadrosu ve başarılı oyununa rağmen istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, son 8 maçın yalnızca 2'sinden galibiyetle ayrıldı. Bir maçta da puanları rakibiyle bölüşmek zorunda kaldı. Puan aldığı maçların tamamını evinde oynayan Akdeniz temsilcisi, son haftalarda aldığı sonuçların ardından 30 puanla 4'üncü sıraya kadar geriledi. Şampiyonluk yarışında kalmak isteyen turuncu yeşilliler, bu nedenle pazartesi günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Alanyaspor, kulüp tesislerinde yapacağı idmanla Kasımpaşa karşılaşmasının çalışmalarına başlayacak.ALANYA SAVUNMASINI GEÇMEK ZOR

Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen son vuruşları yapamayan Alanyaspor, son haftalarda deplasmanda alınan kötü sonuçlara çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminin de başlamasıyla kadrosunu daha da güçlendirmesi beklenen Alanyaspor, ligi en iyi yerde bitirmek için çalışıyor. Yakın rakiplerinden Galatasaray ile attığı ve yediği goller eşit olan turuncu yeşilliler, halen sarı kırmızılı ekiple birlikte 14 golle en az gol yiyen takım konumunda. 28 golle de ligin en çok gol atan 4'üncü takımı olan Akdeniz temsilcisinin 3 maç hariç tüm maçlarında en fazla 3 gol kaydedildi. Geride kalan 17 haftada 7 maçta kalesinde hiç gol görmeyen Alanyaspor bu maçların tamamını kazandı. Bu sezon en farklı galibiyetini Atakaş Hatayspor'a karşı evinde 6-0 ile alan turuncu yeşilli takım, bunun dışında en farklı skorunu 16'ncı haftada yine evinde 3-0 ile Medipol Başakşehir'e karşı aldı. Kalesini genellikle gole kapatan ve zor gol yiyen Akdeniz temsilcisinin en fazla gol gördüğü ve mağlup olduğu Gaziantep Futbol Kulübü maçı oldu. Rakibine 3-1 mağlup olan Alanyaspor, bu karşılaşma haricinde kalesinde bu sezon sadece Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında 2 gol gördü.


Alanyaspor deplasmanda üstün oyunu golle tamamlayamıyor
Alanyaspor deplasmanda üstün oyunu golle tamamlayamıyor
Alanyaspor deplasmanda üstün oyunu golle tamamlayamıyor
Alanyaspor deplasmanda üstün oyunu golle tamamlayamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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